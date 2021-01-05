05 Ocak 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Adem Ljajic usandırdı

Adem Ljajic usandırdı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.01.2021

'ın eski yöneticisinden Ljajic'e tepki. döneminde yönetim kurulunda görev alan , uzun zamandır formasından uzak kalan Bosnalı oyuncuya tepkisini dile getirdi.

'ın eski yöneticisinden Ljajic'e tepki. döneminde yönetim kurulunda görev alan , uzun zamandır formasından uzak kalan Bosnalı oyuncuya tepkisini dile getirdi. Twitter'da, 'Size en çok ne usandırdı?' sorusuna tek kelimelik yanıt veren Yücel, 'Ljajic' yazarak yıldız futbolcuya tepki gösterdi.
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