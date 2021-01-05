05 Ocak 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kalesini kapattı

Ersin Destanoğlu kalesini kapattı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.01.2021

Dört hafta öncesine kadar kalesinde gördüğü 19 gol ile ligin en çok gol yiyen 4 takımından biri olan , son dört maçta ise kalesini tamamen kapattı ve az gol yiyen takımlar sıralamasında 8'inciliğe kadar yükseldi.

Dört hafta öncesine kadar kalesinde gördüğü 19 gol ile ligin en çok gol yiyen 4 takımından biri olan , son dört maçta ise kalesini tamamen kapattı ve az gol yiyen takımlar sıralamasında 8'inciliğe kadar yükseldi. 12'nci haftada maç başına 1.72 gol yeme ortalaması olan siyah beyazlılar, 16'ncı haftada bu rakamı 1.26'ya kadar düşürmeyi başardı.
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