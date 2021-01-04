04 Ocak 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş savunmaya duvar ördü!

Kartal savunmaya duvar ördü!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 Giriş Tarihi: 04.01.2021

'ta savunma hattı adeta bir duvara döndü ve son 4 karşılaşmada kalesinde gol görmedi.

savunmada vidaları sıktı. Siyah-beyazlılar, 'de 'a 2-1 kaybettikten sonra çıktığı 4 maçta da gol yemedi. , ve 'tan sonra 'ye karşı da kaleyi kapattı. (Fotomaç)
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