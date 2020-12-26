26 Aralık 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Vida rüzgarı! İşte o istatistik

Vida rüzgarı!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.12.2020

'ta Hırvat stoper Vida'nın istatistiği adeta parmak ısırttı. Siyah-beyazlı formasıyla rakip kalelere 14 şut atan Vida, 11’ini gol yaptı. Yüzde 79 isabet oranına ulaştı.

'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida attığı gollerle eleştirileri bitirirken Covid-19 sonrası sahalara fırtına gibi döndü. BB Erzurumspor karşısında Ghezzal'ın ortasında çok klas bir vuruş yaparak galibiyette pay sahibi olan tecrübeli stoper, Ankaragücü deplasmanında da 3 puanı getiren isim oldu. 61. dakikada kazanılan serbest vuruşta gol aramak için hücuma çıkan Vida, Ghezzal'ın ortasında kafayı vurdu ve topu filelere göndererek zorlu deplasmanda siyah-beyazlıları galibiyete uçurdu. Beşiktaş'ta bugüne kadar 11 gol atan Vida, çektiği şutlarda gol yüzdesi en yüksek isimlerden birisi oldu. Siyah-beyazlı takıma geldiğinden beri rakip kalelere 14 şut atan Hırvat oyuncu, bu şutlarda 11 kez fileleri havalandırmayı başardı ve yüzde 79 isabet oranına ulaştı. Beşiktaş, Vida'nın gol attığı karşılaşmalarda ise yenilgi yüzü görmedi. Hırvat oyuncunun gol atmayı başardığı 11 maçta Beşiktaş, 9 kez sahadan 2 puanla ayrılırken, 2 kez de rakipleriyle puanları paylaştı.(Fotomaç)
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal'da taşlar oturdu! Dikkat çeken istatistik Kartal'da taşlar oturdu! Dikkat çeken istatistik
Beşiktaş'ta transfer mucizesi! İşte o 850 bin euro detayı Beşiktaş'ta transfer mucizesi! İşte o 850 bin euro detayı
Maç sonrası flaş yorum! Bal gibi golü iptal etmesi... Maç sonrası flaş yorum! "Bal gibi golü iptal etmesi..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör