26 Aralık 2020, Cumartesi
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Beşiktaş'ta Vida rüzgarı! İşte o istatistik
Beşiktaş'ta Hırvat stoper Vida'nın istatistiği adeta parmak ısırttı. Siyah-beyazlı formasıyla rakip kalelere 14 şut atan Vida, 11’ini gol yaptı. Yüzde 79 isabet oranına ulaştı.
Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida attığı gollerle eleştirileri bitirirken Covid-19 sonrası sahalara fırtına gibi döndü. BB Erzurumspor karşısında Ghezzal'ın ortasında çok klas bir vuruş yaparak galibiyette pay sahibi olan tecrübeli stoper, Ankaragücü deplasmanında da 3 puanı getiren isim oldu. 61. dakikada kazanılan serbest vuruşta gol aramak için hücuma çıkan Vida, Ghezzal'ın ortasında kafayı vurdu ve topu filelere göndererek zorlu deplasmanda siyah-beyazlıları galibiyete uçurdu. Beşiktaş'ta bugüne kadar 11 gol atan Vida, çektiği şutlarda gol yüzdesi en yüksek isimlerden birisi oldu. Siyah-beyazlı takıma geldiğinden beri rakip kalelere 14 şut atan Hırvat oyuncu, bu şutlarda 11 kez fileleri havalandırmayı başardı ve yüzde 79 isabet oranına ulaştı. Beşiktaş, Vida'nın gol attığı karşılaşmalarda ise yenilgi yüzü görmedi. Hırvat oyuncunun gol atmayı başardığı 11 maçta Beşiktaş, 9 kez sahadan 2 puanla ayrılırken, 2 kez de rakipleriyle puanları paylaştı.(Fotomaç)
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