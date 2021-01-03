Sergen Yalçın: Aboubakar salı dönüyor

Beşiktaş'ın Kaysersipor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Biz de as veya yedek ayrımı asla yok. Biz de rotasyon falan yok. Herkesi oynatıyoruz. Kim doğru oyuncuysa onu kullanıyoruz. Aboubakar salı dönüyor. Durumuna bakacağız. Rachid olabilir. Riske atmadık bugün" dedi.

"Zorlu virajlardan çıktık. Şu anki pozisyonumuzdan gayet memnunuz."

"Bu tür maçlarda gol bazen geç gelebiliyor. Oyuncular sağlam durdular. Kazandığımız için mutluyuz. Hemen çarşamba günü oynayacağımız maça hazırlanmalıyız."

"2021'de pandemi bitsin artık. İnsanlar çok sıkıldı, çok daraldı."

"Böyle bir süreçle başkanımız ve asbaşkanımızın yanımızda olmasını isterdik. İnşallah yanımızda olurlar ve kısa sürede dönerler. Tüm pandemi hastaları sağlıklarına kavuşur inşallah bir an önce."

"Sondaki hareket birlikteliğin ve beraberliğin simgesi. Yönetimi ve birbirlerini çok seviyorlar. Ortam da çok güzel. Herkes birbiri için sahada mücadele ediyor. Bizde as, yedek, o oynadı ayrımı yok, herkes oynayabilir."

"Bazen rotasyon yapalım diyoruz ama bizde rotasyon yok, zaten her oyuncumuzu oynatıyoruz. O gün kim gerekiyorsa onu oynatıyoruz. Oyuncularımız da farkında. Onların saygısını ve güvenini kazanmak çok önemli, bunu kazanıysak ne mutlu bizim ekibimize."

"Aboubakar salı dönüyor. Durumuna bakacağız. Rachid olabilir. Riske atmadık bugün"

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