04 Ocak 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın: Aboubakar salı dönüyor

Yalçın açıkladı! Aboubakar ne zaman dönüyor?
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 Giriş Tarihi: 03.01.2021

'ın 'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik direktör açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Biz de as veya yedek ayrımı asla yok. Biz de rotasyon falan yok. Herkesi oynatıyoruz. Kim doğru oyuncuysa onu kullanıyoruz. Aboubakar salı dönüyor. Durumuna bakacağız. Rachid olabilir. Riske atmadık bugün" dedi.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;

"Zorlu virajlardan çıktık. Şu anki pozisyonumuzdan gayet memnunuz."

"Bu tür maçlarda gol bazen geç gelebiliyor. Oyuncular sağlam durdular. Kazandığımız için mutluyuz. Hemen çarşamba günü oynayacağımız maça hazırlanmalıyız."

"2021'de pandemi bitsin artık. İnsanlar çok sıkıldı, çok daraldı."

"Böyle bir süreçle başkanımız ve asbaşkanımızın yanımızda olmasını isterdik. İnşallah yanımızda olurlar ve kısa sürede dönerler. Tüm pandemi hastaları sağlıklarına kavuşur inşallah bir an önce."

Sergen Yalçın: Beşiktaş her kulvarda liderliğe oynar

"Sondaki hareket birlikteliğin ve beraberliğin simgesi. Yönetimi ve birbirlerini çok seviyorlar. Ortam da çok güzel. Herkes birbiri için sahada mücadele ediyor. Bizde as, yedek, o oynadı ayrımı yok, herkes oynayabilir."

"Bazen rotasyon yapalım diyoruz ama bizde rotasyon yok, zaten her oyuncumuzu oynatıyoruz. O gün kim gerekiyorsa onu oynatıyoruz. Oyuncularımız da farkında. Onların saygısını ve güvenini kazanmak çok önemli, bunu kazanıysak ne mutlu bizim ekibimize."

"Aboubakar salı dönüyor. Durumuna bakacağız. Rachid olabilir. Riske atmadık bugün"

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Usta yazarlar böyle yorumladı! Beşiktaş'ın topçusu değil Usta yazarlar böyle yorumladı! "Beşiktaş'ın topçusu değil"
Toroğlu'dan flaş yorum! Beşiktaş'ın ilk penaltısı... Toroğlu'dan flaş yorum! "Beşiktaş'ın ilk penaltısı..."
Süper Lig devinden Caulker hamlesi! Menajeri ile temasa geçildi Süper Lig devinden Caulker hamlesi! Menajeri ile temasa geçildi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör