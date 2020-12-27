27 Aralık 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz formayı istiyor

Rıdvan Yılmaz formayı istiyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.12.2020

Uzun süre sonra Ankaragücü maçında kulübeye geçen genç görevini geri alabilmek için idmanlarda çok çalışıyor.

Uzun süre sonra Ankaragücü maçında kulübeye geçen genç görevini geri alabilmek için idmanlarda çok çalışıyor. N'Sakala ile forma rekabetine giren 19 yaşındaki sol bek, "Ben elimden geleni yapıyorum. Karar her zaman hocamıza ait. Forma giydikçe daha iyi oluyorum" diye konuştu.
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