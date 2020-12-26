26 Aralık 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta transfer mucizesi! İşte o 850 bin euro detayı

Beşiktaş'ta transfer mucizesi! İşte o 850 bin euro detayı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.12.2020

kadrosuna 11 futbolcu kattı. Bonservis ve kiralama için sadece 850 bin Euro ödendi. Buna karşın Yalçın’ın öğrencileri şampiyonluk iddiasını ortaya koymayı başardı.

Başakşehir galibiyetiyle 'de müthiş bir çıkış yaşayan , az paraya doğru transferlerle şampiyonluğa oynayabilecek takım kurulabileceğini herkese ispat etti. Yaz döneminde 11 futbolcuyu kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar sadece 3 isim için kasasından bonservis ve kiralama ücreti çıktı.

EN PAHALISI MENSAH
Beşiktaş, Mensah için 500 bin, Rosier için 200 bin, Atakan Üner için ise 150 bin Euro ödedi. Aboubakar, Josef, Ghezzal, Welinton ve N'Sakala gibi 11'in direkt oyuncuları için para ödemedi.

BEDELSİZLER TAKIMI TAŞIYOR
Bedelsiz olarak takıma katılan Vincent Aboubakar 8 golle takımını taşıdı. Gol krallığında da ilk sırada. Yine bedelsiz alınan Rachid Ghezzal da 5 asistle Süper Lig'e damgasını vurdu. (Takvim)
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