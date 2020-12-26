26 Aralık 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta taşlar oturdu! Dikkat çeken istatistik

Kartal'da taşlar oturdu! Dikkat çeken istatistik
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.12.2020

Seri galibiyetler alan, zirveye yaklaşan, hücum gücünü artıran savunma hattını da toparladı. İlk kez üst üste 2 maçta gol yemeyen , dışarda da ilk kez kalesini kapattı.

'ta şampiyonluk yürüyüşü her hafta daha güçlü şekilde devam ediyor. Özellikle Başakşehir, F.Bahçe ve zaferleri sonrası yükselişe geçene Kartal, Alanya yenilgisine rağmen kısa sürede toparlandı. Önce 'u 4'leyen Beşiktaş, ardından Ankaragücü'nü başkentte devirdi. Seri galibiyetlerle sükse yapıp zirveye ortak olan siyah- beyazlılar, sezon başından beri boğuştuğu sorunları da tek tek bertaraf etti. Beşiktaş önce golcü kimliğini öne çıkardı. Aboubakar, Larin gibi isimlerin performansı sayesinde, bir maç eksiğine rağmen ligin en çok gol atan 2. takımı olan Kara Kartallar, sezon başından beri yakındığı savunma zaaflarını da düzeltmeye başladı. Bu sezon ve Avrupa kupalarında oynadığı 12 karşılaşmada toplam 21 gol yiyen Beşiktaş, ligde ve 'nda olmak üzere son 5 maçta ise kalesinde 3 gol gördü. Kötü savunma yaptığı 12 maçta 1,7 ortalama gol yiyen siyah-beyazlı takım, son 5 maçta ise 0,6 ortalamayla oynadı. Beşiktaş, söz konusu 5 karşılaşmadaki başarılı savunmasıyla gol yeme ortalamasını da 1,7'den 1,4'e düşürdü. ayrıca uzun bir süre sonra üst üste 2 maçta kalesini gole kapattı. Bu sezonun 12 maçlık periyodunda üst üste iyi savunma yapamayan siyah- beyazlı takım, Erzurum ve A.Gücü karşılaşmalarını gol yemeden tamamladı. (Fotomaç)
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