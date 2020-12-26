26 Aralık 2020, Cumartesi
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Beşiktaş'ta taşlar oturdu! Dikkat çeken istatistik
Seri galibiyetler alan, zirveye yaklaşan, hücum gücünü artıran Beşiktaş savunma hattını da toparladı. İlk kez üst üste 2 maçta gol yemeyen Kara Kartal, dışarda da ilk kez kalesini kapattı.
Beşiktaş'ta şampiyonluk yürüyüşü her hafta daha güçlü şekilde devam ediyor. Özellikle Başakşehir, F.Bahçe ve Kasımpaşa zaferleri sonrası yükselişe geçene Kartal, Alanya yenilgisine rağmen kısa sürede toparlandı. Önce Erzurum'u 4'leyen Beşiktaş, ardından Ankaragücü'nü başkentte devirdi. Seri galibiyetlerle sükse yapıp zirveye ortak olan siyah- beyazlılar, sezon başından beri boğuştuğu sorunları da tek tek bertaraf etti. Beşiktaş önce golcü kimliğini öne çıkardı. Aboubakar, Larin gibi isimlerin performansı sayesinde, bir maç eksiğine rağmen ligin en çok gol atan 2. takımı olan Kara Kartallar, sezon başından beri yakındığı savunma zaaflarını da düzeltmeye başladı. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynadığı 12 karşılaşmada toplam 21 gol yiyen Beşiktaş, ligde ve Türkiye Kupası'nda olmak üzere son 5 maçta ise kalesinde 3 gol gördü. Kötü savunma yaptığı 12 maçta 1,7 ortalama gol yiyen siyah-beyazlı takım, son 5 maçta ise 0,6 ortalamayla oynadı. Beşiktaş, söz konusu 5 karşılaşmadaki başarılı savunmasıyla gol yeme ortalamasını da 1,7'den 1,4'e düşürdü. Kara Kartal ayrıca uzun bir süre sonra üst üste 2 maçta kalesini gole kapattı. Bu sezonun 12 maçlık periyodunda üst üste iyi savunma yapamayan siyah- beyazlı takım, Erzurum ve A.Gücü karşılaşmalarını gol yemeden tamamladı. (Fotomaç)
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