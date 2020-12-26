Beşiktaş'tan son dakika sakatlık açıklaması! Josef De Souza...

Beşiktaş, Ankaragücü maçının ardından ağrı hisseden yıldız futbolcu Josef de Souza hakkında açıklama yaptı. Josef de Souza'nın sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş, Ankaragücü maçının ardından ağrı hisseden Josef de Souza'nın sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

Futbol Takımımızın Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda oynadığı maçın ardından sol uyluk bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Josef de Souza'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk iç adalesinde (adduktor magnus) kısmi yırtık tespit edilmiştir.

Josef de Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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