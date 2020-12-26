Beşiktaş İletişim Sorumlusu Erol Kaynar'dan açıklama geldi!
Beşiktaş İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar, kulübün resmi internet sitesinden açıklama yayınladı.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA
Futbol Takımımızın Süper Lig'de Ankaragücü ile oynadığı maçın ardından ülkemizin güzide yayın kuruluşlarından TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programında, Takımımızın haklarını saha kenarında canla başla savunan Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, paranoyaklıkla itham edilmiş, ardından programın moderatörü Ersin Düzen, sonraki yayında amacını aşan bu ifadeleri düzelteceğini tarafımıza bildirmişti. Sabırla özür dilemesini bekledik ancak Ersin Düzen'in bugünkü programda konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamayı büyük bir şaşkınlıkla takip ettik.
Türk futbolunun saygıdeğer isimlerinin başında gelen Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın hakkında saygı sınırlarını aşan ifadeler kullanan Ersin Düzen, bugünkü programda başta Teknik Direktörümüz olmak üzere Camiamızdan ve taraftarlarımızdan özür dileyeceği yerde, deyim yerindeyse top çevirmeyi tercih etmiş ve küstah bir tavırla milyonlarca Beşiktaşlının aklıyla dalga geçmeye çalışmıştır.
Yaptığı hatayı kabul edip özür dileme erdemi gösteremeyen Ersin Düzen ile yine aynı programda, altyapımızdan yetişerek, görev aldığı her maçta şanlı armamız için terinin son damlasına kadar mücadele eden futbolcumuz Necip Uysal'ın emeklerini itibarsızlaştırmaya çalışan yorumcu Tümer Metin'i esefle kınıyoruz!
Bu olayda olduğu gibi; 117 yıllık dev bir çınar, milyonlarca gönülvereni olan Kulübümüzü temsil eden; Başkanımıza, Yönetim Kurulumuza, Teknik Direktörümüze ve sporcularımıza yönelik haddini aşan ifadelere gerektiği şekilde cevap verileceğini ilan eder, spor medyasının temsilcilerinin dikkatine önemle sunarız.
Erol Kaynar
Beşiktaş JK İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı
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