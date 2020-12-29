29 Aralık 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Yıldız futbolcudan flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Süper Lig'de sergilediği performans ile taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor. Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcudan flaş bir açıklama geldi. Açıklama ardından Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşecek mi soruları sorulmaya başladı.

Yıldız futbolcudan flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.12.2020

'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ve ilk 7 hafta mağlubiyet yüzü görmeyen , maçıyla başlayan kötü gidişe dur diyemedi ve kısa sürede 4 mağlubiyet birden aldı.

Yıldız futbolcudan flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Bu kötü serinin ardından 'i mağlup ederek rahat bir nefes alan , 15. haftayı bay geçti ve ligde 5. sıraya kadar geriledi.

Yıldız futbolcudan flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Gözünü ocak ayı dönemine çeviren , listesini de belirledi. Sarı-lacivertlilerin defans hattına yapacağı takviyelerin yanı sıra, kanat ve forvet bölgelerine de transfer yapmak istediği biliniyor.

Yıldız futbolcudan flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Kanarya'nın listesindeki isimlerden birisi de Bodo Glimt forması giyen Philip Zinckernagel'di… Norveçli futbolcu, geleceğine dair ülke basınına açıklamalarda bulundu.

Yıldız futbolcudan flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe...

'ye gidip gitmeyeceği konusuna net bir cevap veren Zinckernagel'in, Ajansspor'un derlediği açıklaması şu şekilde;
"Türkiye'den ilgi çok ama bu sefer olacağını sanmıyorum"

Yıldız futbolcudan flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2020'de sona erecek olan Zinckernagel; bu sezon forma giydiği 31 maçta 22 gol ve 24 asist kaydetti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Flaş Hakan Arslan yorumu! Yaptığı acemiceydi... Flaş Hakan Arslan yorumu! "Yaptığı acemiceydi..."
Bütün 90 dakikayı ona bağlayamazsın "Bütün 90 dakikayı ona bağlayamazsın"
Kartal'ın zirve takibi sürüyor! Kartal'ın zirve takibi sürüyor!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör