Yıldız futbolcudan flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe...
Süper Lig'de sergilediği performans ile taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor. Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcudan flaş bir açıklama geldi. Açıklama ardından Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşecek mi soruları sorulmaya başladı.
Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ve ilk 7 hafta mağlubiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe, Konyaspor maçıyla başlayan kötü gidişe dur diyemedi ve kısa sürede 4 mağlubiyet birden aldı.
Bu kötü serinin ardından Medipol Başakşehir'i mağlup ederek rahat bir nefes alan Fenerbahçe, 15. haftayı bay geçti ve ligde 5. sıraya kadar geriledi.
Gözünü ocak ayı transfer dönemine çeviren Fenerbahçe, listesini de belirledi. Sarı-lacivertlilerin defans hattına yapacağı takviyelerin yanı sıra, kanat ve forvet bölgelerine de transfer yapmak istediği biliniyor.
Kanarya'nın listesindeki isimlerden birisi de Bodo Glimt forması giyen Philip Zinckernagel'di… Norveçli futbolcu, geleceğine dair ülke basınına açıklamalarda bulundu.
Türkiye'ye gidip gitmeyeceği konusuna net bir cevap veren Zinckernagel'in, Ajansspor'un derlediği açıklaması şu şekilde;
"Türkiye'den ilgi çok ama bu sefer olacağını sanmıyorum"
Kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2020'de sona erecek olan Zinckernagel; bu sezon forma giydiği 31 maçta 22 gol ve 24 asist kaydetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları