01 Ocak 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta yerli harekatı! Yalçın ilk tercihini açıkladı

Kartal'dan yerli harekatı! Yalçın ilk tercihini açıkladı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.01.2021

'ta yabancı kontenjanı nedeniyle rotasını ‘yerli golcülere’ çeviren yönetim ve gibi isimlerle ilgileniyor.

'ta santrfor takviyesi için yapılan girişimler sürerken, yabancı oyuncularla ilgili görüşmelerin şimdilik askıya alınmasına karar verildi. Teknik direktör , Aboubakar'ı rahatlatmak için bir forvet daha istiyor. Yeni oyuncunun uzun boylu olmasını, sırtı dönük oynayabilmesini, aynı zamanda golcü olmasını da istiyor. Yönetim de Sergen'e destek veriyor ve böyle bir isim arıyor. Ancak yabancı olmasının önünde çok büyük engeller var.
İşte bu büyük engellerin detayları:
, , ve Isimat-Mirin'in yanı sıra şu anda kadroda bulunan oyunculardan birisinin daha sözleşmesi askıya alınmazsa, yabancı forvet gelemez.
Yeni transferlerin hiçbirisine 1.5 milyon euro'nun üzerinde verilmedi. Bu nedenle menajerlerin getirdiği , , gibi bonservisi elinde olan isimlerin böyle bir rakama oynama ihtimalleri yok.
Yönetim, Sergen Yalçın'ın önüne bazı Türk oyuncular koydu. , , ve arasında seçim yapmasını istedi. Sergen Yalçın'ın ilk tercihi Enes Ünal, ayrıca sezon başında istemediği Kenan Karaman'a da sıcak bakıyor. (Fotomaç)

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