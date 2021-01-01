01 Ocak 2021, Cuma
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İşte bu büyük engellerin detayları:
Lens, Douglas, Boyd ve Isimat-Mirin'in yanı sıra şu anda kadroda bulunan oyunculardan birisinin daha sözleşmesi askıya alınmazsa, yabancı forvet gelemez.
Yeni transferlerin hiçbirisine 1.5 milyon euro'nun üzerinde verilmedi. Bu nedenle menajerlerin getirdiği Pato, Mandzukic, Bony gibi bonservisi elinde olan isimlerin böyle bir rakama oynama ihtimalleri yok.
Yönetim, Sergen Yalçın'ın önüne bazı Türk oyuncular koydu. Kenan Karaman, Enes Ünal, Serdar Dursun ve Kubilay Kanatsızkuş arasında seçim yapmasını istedi. Sergen Yalçın'ın ilk tercihi Enes Ünal, ayrıca sezon başında istemediği Kenan Karaman'a da sıcak bakıyor. (Fotomaç)
Beşiktaş'ta yerli harekatı! Yalçın ilk tercihini açıkladı
Beşiktaş'ta yabancı kontenjanı nedeniyle rotasını ‘yerli golcülere’ çeviren yönetim Enes Ünal ve Kenan Karaman gibi isimlerle ilgileniyor.
Beşiktaş'ta santrfor takviyesi için yapılan girişimler sürerken, yabancı oyuncularla ilgili görüşmelerin şimdilik askıya alınmasına karar verildi. Teknik direktör Sergen Yalçın, Aboubakar'ı rahatlatmak için bir forvet daha istiyor. Yeni oyuncunun uzun boylu olmasını, sırtı dönük oynayabilmesini, aynı zamanda golcü olmasını da istiyor. Yönetim de Sergen'e destek veriyor ve böyle bir isim arıyor. Ancak yabancı olmasının önünde çok büyük engeller var.
İşte bu büyük engellerin detayları:
Lens, Douglas, Boyd ve Isimat-Mirin'in yanı sıra şu anda kadroda bulunan oyunculardan birisinin daha sözleşmesi askıya alınmazsa, yabancı forvet gelemez.
Yeni transferlerin hiçbirisine 1.5 milyon euro'nun üzerinde verilmedi. Bu nedenle menajerlerin getirdiği Pato, Mandzukic, Bony gibi bonservisi elinde olan isimlerin böyle bir rakama oynama ihtimalleri yok.
Yönetim, Sergen Yalçın'ın önüne bazı Türk oyuncular koydu. Kenan Karaman, Enes Ünal, Serdar Dursun ve Kubilay Kanatsızkuş arasında seçim yapmasını istedi. Sergen Yalçın'ın ilk tercihi Enes Ünal, ayrıca sezon başında istemediği Kenan Karaman'a da sıcak bakıyor. (Fotomaç)
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