Beşiktaş'ta büyük kriz! Transfer dönemi öncesi...
Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, ilk önce 14 yabancı sayısını indirmek zorunda. Bu kapsamda siyah-beyazlılar Hasic'i kiralamayı düşünürken, Adem Ljajic ile de yolları ayırmayı planlıyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş (BJK) haberleri
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yönetimle yaptığı görüşmede devre arasında 2 takviye istediğini söyledi. Fakat kontenjan krizi Siyah-Beyazlılar'ın başını ağrıtacağa benziyor.
Şu anda TFF'ye bildirilen kadroda 14 yabancı bulunuyor. Hasic'i kiralamayı düşünen yönetim, Yalçın'ın istediği ikinci oyuncuyu almak için Adem Ljajic'i göndermek sorunda kalacak.
Fakat Sırp yıldızın bu konuda çok istekli olmaması sıkıntı yaratıyor. Yönetim devre arasında ayrıca sözleşmesi dondurulan Miri, Lens, Douglas ve Boyd'a da takım bulmak için çaba harcayacak. (Takvim)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları