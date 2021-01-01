Beşiktaş'ta büyük kriz! Transfer dönemi öncesi...

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, ilk önce 14 yabancı sayısını indirmek zorunda. Bu kapsamda siyah-beyazlılar Hasic'i kiralamayı düşünürken, Adem Ljajic ile de yolları ayırmayı planlıyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş (BJK) haberleri

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yönetimle yaptığı görüşmede devre arasında 2 takviye istediğini söyledi. Fakat kontenjan krizi Siyah-Beyazlılar'ın başını ağrıtacağa benziyor.

Şu anda TFF'ye bildirilen kadroda 14 yabancı bulunuyor. Hasic'i kiralamayı düşünen yönetim, Yalçın'ın istediği ikinci oyuncuyu almak için Adem Ljajic'i göndermek sorunda kalacak.



Fakat Sırp yıldızın bu konuda çok istekli olmaması sıkıntı yaratıyor. Yönetim devre arasında ayrıca sözleşmesi dondurulan Miri, Lens, Douglas ve Boyd'a da takım bulmak için çaba harcayacak. (Takvim)

DİĞER