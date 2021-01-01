01 Ocak 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a Josef de Souza müjdesi!

Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyen Josef de Souza'dan müjdeli haber geldi. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'a Josef de Souza müjdesi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.01.2021

'in, 16. haftasında pazar günü deplasmanda ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş'a Josef de Souza müjdesi!

Siyah-beyazlılar, teknik direktör yönetiminde, kondisyon ve taktik çalışması yaptı.

Beşiktaş'a Josef de Souza müjdesi!

İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları yapıldı.

Beşiktaş'a Josef de Souza müjdesi!

Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaş'a Josef de Souza müjdesi!

JOSEF TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

'ta sakatlığını atlatan da idmanda takımla çalışmalara başladı.

Beşiktaş'a Josef de Souza müjdesi!

, ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, 2 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 16.00'da özel uçakla 'ye giderek kampa girecek.

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