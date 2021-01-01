Beşiktaş'a Josef de Souza müjdesi!
Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyen Josef de Souza'dan müjdeli haber geldi. | Son dakika Beşiktaş haberleri
Süper Lig'in, 16. haftasında pazar günü deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde, kondisyon ve taktik çalışması yaptı.
İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları yapıldı.
Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından yapılan şut çalışması ile tamamlandı.
JOSEF TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Josef de Souza da idmanda takımla çalışmalara başladı.
Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, 2 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 16.00'da özel uçakla Kayseri'ye giderek kampa girecek.
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