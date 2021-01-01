01 Ocak 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Koita vazgeçmiyor! İşte transfer detayları

Beşiktaş'da gündeme tekrar Koita geldi. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa ile ara transfer döneminde tekrar masaya oturacak. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın Koita vazgeçmiyor! İşte transfer detayları
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.01.2021

'ın Fode aşkı alevlendi… 'nın Gineli forvetini sezon başında da isteyen ancak bu transferi bitiremeyen Siyah-Beyazlı yönetim, 30 yaşındaki forvet için - Beyazlılar ile devre arasında tekrar masaya oturacak. Transferi mutlu sonla bitirmeye çalışacak.

Beşiktaş'ın Koita vazgeçmiyor! İşte transfer detayları

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Yönetim 'nın hem 'a gelmek istemesini hem de ile aylık sözleşmesi avantaja çevirmeye uğraşacak.

Beşiktaş'ın Koita vazgeçmiyor! İşte transfer detayları

, için tüm kozlarını oynayacak.

Beşiktaş'ın Koita vazgeçmiyor! İşte transfer detayları

için 'ya bonservis bedeli ödemeyi de kabul eden , bu transfer için üst limiti ise 500 bin Euro olarak belirleme kararı aldı.

Beşiktaş'ın Koita vazgeçmiyor! İşte transfer detayları

'ın gözdesi , bu sezon Siyah-Beyazlılar'la oynadıkları maç sonrası 'ın takım otobüsünü işaret ederek "Devre arasında bu otobüse bineceğim" ifadelerini kullanmıştı. (Takvim)

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