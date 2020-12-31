Beşiktaş Mandzukic için yeniden devrede! İşte yapılan teklif
Ara transfer döneminde Vincent Aboubakar'ın yanına bir forvet takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Mario Mandzukic'i yeniden gündemine aldı. Siyah-beyazlıların bonservisi elinde olan yıldız golcüye yaptığı teklif ortaya çıktı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
Bu sezon başında Burak Yılmaz ile yollarını ayıran ve eski golcüsü Vincent Abouabakar'ı kadrosuna katan Beşiktaş'ta yeni transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren yönetim hedefe dünya yıldızı Mario Mandzukic'i koydu.
Fotomaç'ın haberine göre siyah-beyazlılar, daha önce Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus formaları da giyen Mario Mandzukic için yeniden harekete geçti.
Şu anda bonservisi elinde ve kulüpsüz olan Mandzukic, şimdiden Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı.
PERFORMANSA BAĞLI SÖZLEŞME
Gol krallığı zirvesinde bulunan Kamerunlu golcü Aboubakar ile birlikte forma şansı bulduğunda hırslı yapısıyla skora katkı yapma oranı yüksek olan Mandzukic için girişimlere başlandı.
Ara transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam eden siyah beyazlılardan flaş bir transfer hamlesi geldi.
Siyah beyazlı ekip, dünyaca ünlü forvet Mandzukic ile görüşmelere başladı.
Beşiktaş yönetiminin Mandzukic'e garanti ücretinin az performans primlerinin yüksek olacağı bir kontrat teklifi sunması da camiayı sevindirdi.
Siyah-beyazlıların transfer listesindeki isimlerden Mario Mandzukic, profesyonel kulüp kariyeri boyunca 497 müsabakada forma giydi.
Bu periyotta rakip filelere 197 gol gönderen Hırvat santrfor, 84 de asisti yaparken; toplamda 281 gole direkt olarak katkı sağladı.
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