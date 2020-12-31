31 Aralık 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Mandzukic için yeniden devrede! İşte yapılan teklif

Ara transfer döneminde Vincent Aboubakar'ın yanına bir forvet takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Mario Mandzukic'i yeniden gündemine aldı. Siyah-beyazlıların bonservisi elinde olan yıldız golcüye yaptığı teklif ortaya çıktı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş Mandzukic için yeniden devrede! İşte yapılan teklif
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.12.2020

Bu sezon başında ile yollarını ayıran ve eski golcüsü Vincent Abouabakar'ı kadrosuna katan 'ta yeni gelişmeleri yaşanıyor.

Beşiktaş Mandzukic için yeniden devrede! İşte yapılan teklif

çalışmalarını sürdüren yönetim hedefe dünya yıldızı 'i koydu.

Beşiktaş Mandzukic için yeniden devrede! İşte yapılan teklif

Fotomaç'ın haberine göre siyah-beyazlılar, daha önce , ve formaları da giyen için yeniden harekete geçti.

Beşiktaş Mandzukic için yeniden devrede! İşte yapılan teklif

Şu anda bonservisi elinde ve kulüpsüz olan Mandzukic, şimdiden taraftarını heyecanlandırdı.

Beşiktaş Mandzukic için yeniden devrede! İşte yapılan teklif

PERFORMANSA BAĞLI SÖZLEŞME
Gol krallığı zirvesinde bulunan Kamerunlu golcü Aboubakar ile birlikte forma şansı bulduğunda hırslı yapısıyla skora katkı yapma oranı yüksek olan Mandzukic için girişimlere başlandı.

Beşiktaş Mandzukic için yeniden devrede! İşte yapılan teklif

Ara dönemi çalışmalarına son sürat devam eden siyah beyazlılardan flaş bir transfer hamlesi geldi.

Beşiktaş Mandzukic için yeniden devrede! İşte yapılan teklif

Siyah beyazlı ekip, dünyaca ünlü forvet Mandzukic ile görüşmelere başladı.

Beşiktaş Mandzukic için yeniden devrede! İşte yapılan teklif

yönetiminin Mandzukic'e garanti ücretinin az performans primlerinin yüksek olacağı bir kontrat teklifi sunması da camiayı sevindirdi.

Beşiktaş Mandzukic için yeniden devrede! İşte yapılan teklif

Siyah-beyazlıların listesindeki isimlerden , profesyonel kulüp kariyeri boyunca 497 müsabakada forma giydi.

Beşiktaş Mandzukic için yeniden devrede! İşte yapılan teklif

Bu periyotta rakip filelere 197 gol gönderen Hırvat santrfor, 84 de asisti yaparken; toplamda 281 gole direkt olarak katkı sağladı.

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