İşte Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın sırları!
Galatasaray’ın üçte bir, Fenerbahçe’nin ise yarı bütçesiyle Süper Lig’de harikalar yaratan teknik direktör Sergen Yalçın parmak ısırtıyor. İşte Yalçın'ın sırları...
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, performansıyla tıpkı futbol oynadığı dönemdeki gibi ayakta alkışlanıyor. Takımın başına geldiği günden bu yana kısıtlı imkanlarla büyük işlerin altına imza atan başarılı çalıştırıcı sayesinde siyah-beyazlılar 2020'nin en çok puan toplayan takımı olmayı başardı. Ezeli rakipleri Galatasaray'ın üçte bir, Fenerbahçe'nin ise yarı bütçesi ile Süper Lig'de harikalar yaratan Sergen Yalçın herkesin gözdesi oldu.
Futbolculuğu zamanında olduğu gibi teknik direktörlüğünde de doğuştan gelen yetenekleri olduğu dilden dile dolaşan Yalçın'ın öne çıkan özellikleri şöyle:
İdmanlarda ne yapılmasını istediğini bizzat kendisi gösteriyor. Frikik çalışmalarında, ara pası idmanlarında daha iyisi yok.
Ersın'ı de, Montero'yu da basın toplantılarında eleştirdi. Ancak hak ettikleri zaman forma vermekten çekinmedi.
N'Sakala, Mensah ve Welinton'u istedi; aldı. Ancak hazır olmadıkları zaman oynatmadı. Öyle ki N'Sakala, genç Rıdvan Yılmaz'ın arkasında kaldı.
Gezginci oyuncusunu da koruyor, sorunu olan oyuncusunu da. Yönetime ezdirmiyor, yedirmiyor.
Genç oyuncular babalık ediyor. Nasihatler veriyor. Kendi gençliğinde yaptıklarını yapmamalarını istiyor. Olgun oyuncularla abi/kardeş gibi sorunlarını dinliyor. Atiba gibi takımın abilerinin kardeşi gibi. Takım arkadaşlarını yönlendirmelerine izin veriyor.
Son dönemlerde sürekli olarak ciddi yüzüyle ekranlarda. Ancak tüm takım onun ne kadar eğlenceli ve hazır cevap olduğunu biliyor. "Hepinizden daha yetenekliyim" de diyor, "Benim kadar yetenekli olmadığınız için hepiniz çalışmak zorundasınız" da...
(Fotomaç)
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