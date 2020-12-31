31 Aralık 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Krmencik’e sarı ışık

Krmencik’e sarı ışık
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.12.2020

Ara transfer dönemine az bir süre kala kolları sıvayan Beşiktaş'ın santrfor adaylarından Michael Krmencik için Başkan Çebi 'sarı ışık' yaktı!

Siyah-beyazlıların transferine sıcak baktığı Krmencik, yarım devre için 1 milyon euro, gelecek sezon içinse 2 milyon euro'da diretmeye devam ettiği için başkan Çebi görüşmelerin askıya alınmasını istedi. Çebi'nin "Kendisini istemeyen takımı, kiralama bedeli bile almadan göndermeye hazır. Futbolcunun aklı ise hala çok para kazanmakta. Önce ben iyi olayım, hak edeyim, beni neden bedava gönderiyorlar diye düşünmeli" diyerek görüşmelerin ertelenmesini istedi.

(Fotomaç)

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