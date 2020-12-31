31 Aralık 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta rotasyon işe yaradı!

Rotasyon işe yaradı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.12.2020

'de aldığı üst üste iyi sonuçlarla keyfilerin yerinde olduğu 'ta, başarılı çalıştırıcı 'ın uyguladığı rotasyon işe yaradı.

Teknik direktör stoper rotasyonunu oturtmaktan mutlu. Başarılı çalıştırıcının Welinton, Vida, Montero üçlüsünün yanında Necip ve Erdoğan'ı koyabildiği için keyfi yerinde. Vida takımdan ayrılmayacaksa bu rotasyonu bozmadan ligin sonuna kadar gitmek istiyor. Bu arada Sergen Yalçın menajerler tarafından önerilen Gnagnon'u da veto etti.

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