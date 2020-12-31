Beşiktaş'ta Ljajic sorunu bitmek bilmiyor

Beşiktaş'ta Adem Ljajic tamamen yalnız kaldı artık son şansını oynayacak. Ocak ayı içinde Sergen Yalçın kendisine birkaç maçta şans tanıyacak.

Gösterecekleri, istekliliği, yeteneklerini sahaya yansıtmak istemesi Sırp oyuncunun devam edip etmemesini gösterecek. Kimsenin Ljajic için bonservis ödemek istememesi, Sırp oyuncu da Beşiktaş'tan kazandığının çok altında teklifler nedeni ile ayrılmayı düşünmüyor.

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