31 Aralık 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Ljajic sorunu bitmek bilmiyor

Ljajic sorunu bitmek bilmiyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.12.2020

Beşiktaş'ta Adem Ljajic tamamen yalnız kaldı artık son şansını oynayacak. Ocak ayı içinde kendisine birkaç maçta şans tanıyacak.

Gösterecekleri, istekliliği, yeteneklerini sahaya yansıtmak istemesi Sırp oyuncunun devam edip etmemesini gösterecek. Kimsenin Ljajic için bonservis ödemek istememesi, Sırp oyuncu da Beşiktaş'tan kazandığının çok altında teklifler nedeni ile ayrılmayı düşünmüyor.

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