31 Aralık 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Douglas ve Hasic sırada

Douglas ve Hasic sırada
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.12.2020

Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasına az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş kadrodan göndereceği isimleri belirlemeye başladı.

Beşiktaş yönetimi, yolları ayırmak istediği oyuncularla ilgili çalışmalarını hızlandırdı. Douglas; sakatlığını gerekçe göstererek takımdan ayrılmaya sıcak bakmazken, oyuncunun kontratı dolana kadar Beşiktaş'ta kalmak istediği gelen bilgiler arasında. Hasic için ise, yurt içi ve yurt dışında birçok kulüple görüşmelerin devam ettiği, genç oyuncunun sezonun ikinci yarısını kesin olarak başka bir kulüpte kiralanacağı öğrenildi.

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