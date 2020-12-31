31 Aralık 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş kötü başladı iyi bitirdi!

Kartal kötü başladı iyi bitirdi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.12.2020

Beşiktaş, kötü başladığı 2020 yılını mutlu şekilde tamamladı. Siyah-beyazlı takım, yılın ilk maçında geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda BB. Erzurumspor'a 3-2 yenilerek 2020 yılına kötü bir başlangıç yaptı. Beşiktaş, yılın son maçında ise Süper Lig'de 'u 3-0 yenerek camiayı sevindirdi.

Beşiktaş, kötü başladığı 2020 yılını mutlu şekilde tamamladı. Siyah-beyazlı takım, yılın ilk maçında geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda BB. Erzurumspor'a 3-2 yenilerek 2020 yılına kötü bir başlangıç yaptı. Beşiktaş, yılın son maçında ise Süper Lig'de 'u 3-0 yenerek camiayı sevindirdi. Beşiktaş, 2020 yılında 36 resmi karşılaşmaya çıkarken, bunların 20'sini galibiyetle tamamladı. Rakipleriyle 4 kez berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 12 maçtan mağlup ayrıldı. Oynadığı 36 resmi maçta 70 gol kaydeden Beşiktaş, kalesinde 48 gol gördü.

2020'de 3 derbi maçı oynayan Beşiktaş, 2 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Siyah-beyazlılar, geçen sezon evinde 2-0 yendiği F.Bahçe'yi 2020-21'de deplasmanda 4-3 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, bir diğer derbi mücadelesinde ise G.Saray ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Beşiktaş 2020 yılında 31 Süper Lig müsabakasına çıktı. Oynadığı 31 müsabakanın 19'unu kazanmayı başaran siyah-beyazlılar, ayrıca 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Ligde rakip fileleri 2020 yılında 61 kez havalandırmayı başaran , kalesinde 37 gol gördü.

Beşiktaş, 2020 yılı içinde 11 transfer gerçekleştirdi. Geçen sezonun ikinci yarısında Boateng'i kiralık olarak kadrosuna dahil eden siyahbeyazlı ekip, bu sezon ise Mensah (kiralık), Montero (kiralık), , Atakan Üner, Josef de Souza, N'Sakala, Ghezzal (kiralık), Rosier (kiralık), Aboubakar ve Welinton'u transfer etti.

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