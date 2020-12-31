Beşiktaş kötü başladı iyi bitirdi!

Beşiktaş, kötü başladığı 2020 yılını mutlu şekilde tamamladı. Siyah-beyazlı takım, yılın ilk maçında geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda BB. Erzurumspor'a 3-2 yenilerek 2020 yılına kötü bir başlangıç yaptı. Beşiktaş, yılın son maçında ise Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenerek camiayı sevindirdi.

Beşiktaş, kötü başladığı 2020 yılını mutlu şekilde tamamladı. Siyah-beyazlı takım, yılın ilk maçında geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda BB. Erzurumspor'a 3-2 yenilerek 2020 yılına kötü bir başlangıç yaptı. Beşiktaş, yılın son maçında ise Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenerek camiayı sevindirdi. Beşiktaş, 2020 yılında 36 resmi karşılaşmaya çıkarken, bunların 20'sini galibiyetle tamamladı. Rakipleriyle 4 kez berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 12 maçtan mağlup ayrıldı. Oynadığı 36 resmi maçta 70 gol kaydeden Beşiktaş, kalesinde 48 gol gördü.

2020'de 3 derbi maçı oynayan Beşiktaş, 2 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Siyah-beyazlılar, geçen sezon evinde 2-0 yendiği F.Bahçe'yi 2020-21'de deplasmanda 4-3 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, bir diğer derbi mücadelesinde ise G.Saray ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Beşiktaş 2020 yılında 31 Süper Lig müsabakasına çıktı. Oynadığı 31 müsabakanın 19'unu kazanmayı başaran siyah-beyazlılar, ayrıca 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Ligde rakip fileleri 2020 yılında 61 kez havalandırmayı başaran Kara Kartal, kalesinde 37 gol gördü.

Beşiktaş, 2020 yılı içinde 11 transfer gerçekleştirdi. Geçen sezonun ikinci yarısında Boateng'i kiralık olarak kadrosuna dahil eden siyahbeyazlı ekip, bu sezon ise Mensah (kiralık), Montero (kiralık), Gökhan Töre, Atakan Üner, Josef de Souza, N'Sakala, Ghezzal (kiralık), Rosier (kiralık), Aboubakar ve Welinton'u transfer etti.

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