22 Aralık 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş hazırlıklarına tam gaz devam etti
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.12.2020

'in 14. haftasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek olan , 'nde hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte 'ın Ankaragücü maçı öncesi antrenmanından notlar...

, 'in 14. haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı çalışmayla sürdürdü.

'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman sahada yapılan; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Küçük oyunlar, pas, 5'e 2 ile dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş 5 haftada 7 basamak yükseldi

Siyah-beyazlılar, Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 16.00'da özel uçakla 'ya giderek kampa girecek.

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