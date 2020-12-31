Ahmet Nur Çebi'den sağlık durumuna ilişkin açıklama!

İkinci kez Covid-19 şoku yaşayan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. İşte Çebi'nin açıklamaları...

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye, ikinci kez Covid-19 teşhisi konularak tedaviye alınmıştı. Beşiktaş Kulübü resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada Çebi, "Sağlığımın iyi olduğunu ve endişe duyulacak herhangi bir durum olmadığını mutlulukla ifade ederim" sözlerini kullandı.

İşte Çebi'nin Beşiktaş Kulübü resmi internet sitesinden yağtığı açıklamanın tamamı;

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