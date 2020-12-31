31 Aralık 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Ahmet Nur Çebi'den sağlık durumuna ilişkin açıklama!

Çebi'den sağlık durumuna ilişkin açıklama!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 Giriş Tarihi: 31.12.2020

İkinci kez Covid-19 şoku yaşayan Başkanı , sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. İşte Çebi'nin açıklamaları...

Başkanı 'ye, ikinci kez Covid-19 teşhisi konularak tedaviye alınmıştı. Beşiktaş Kulübü resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada Çebi, "Sağlığımın iyi olduğunu ve endişe duyulacak herhangi bir durum olmadığını mutlulukla ifade ederim" sözlerini kullandı.

İşte Çebi'nin Beşiktaş Kulübü resmi internet sitesinden yağtığı açıklamanın tamamı;

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