28 Aralık 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın'ın zor kararı! İşte o iki oyuncu

Yalçın'ın zor kararı! İşte o iki oyuncu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.12.2020

'ta Aboubakar ve Josef’in yokluğu 11’i değiştirecek. Yalçın, Dorukhan- Necip arasında seçim yapacak. Kanatta da mecburi değişim olacak.

Aboubakar ve Josef'ten gelen iki kötü haberle morali bozulan 'da teknik direktör , bu isimlerin yokluğunda mecburi değişiklikler yapacak. Kaleyi son iki maçta olduğu gibi Ersin'e vermesi beklenen Yalçın'ın defans hattını, Rosier-Vida-Welinton- N'Sakala'dan oluşturması ön görülüyor. Orta sahada defansif oyuncu olarak Josef'in yerine Dorukhan veya Necip en kuvvetli iki aday. Hücumda ise öndeki dörtlü Ghezzal-Atiba-Mensah- N'Koudou'dan kurulacak. Aboubakar'ın yokluğunda santrforda oynayacak futbolcu ise Cyle Larin. Yalçın'ın kanat bölgesinde Güven Yalçın'a şans verme ihtimali de bulunuyor. (Fotomaç)
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