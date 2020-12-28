28 Aralık 2020, Pazartesi
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ABOUBAKAR VE JOSEF YOK
Kendi sahasındaki ilk maçta Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan ve Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen siyah- beyazlı takım sırasıyla Yeni Malatya'yı 1-0, Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0 ve BB Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti. Kara Kartal'da can sıkıcı konu ise iki önemli eksik... Annesinin vefatı nedeniyle bugün Kamerun'a gidecek olan forvet Vincent Aboubakar Sivasspor maçında görev alamayacak. Sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edilen orta saha Josef de Souza da mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlıkları henüz geçmeyen Gökhan Töre ile Adem Ljajic de takımlarını bugün yalnız bırakacak. (Fotomaç)
BEŞİKTAŞ-SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Larin
Sivasspor: Samassa, Caner, Camara, Uğur, Ziya, Hakan, Robin, Fajr, Claudemir, Yasin, Gradel
Beşiktaş zirve yolunda! İşte Sivasspor 11'i
Beşiktaş, üst üste 3. galibiyetini alıp 2. sıraya çıkarak lider Galatasaray ile farkı 1’e indirmek amacında. Yol kazası istemeyen Kartal’da ‘mutlak zafer’ tek parola.
Son iki maçını kazanıp yükselişe geçen Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında bugün Sivas'ı ağırlayacak. Vodafone Park'taki maç 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Arka arkaya başarılı sonuçlarla taraftarını sevindirip 'şampiyonluk yarışında ben de varım' diyen Kartal, Alanya'nın yenildiği haftada mutlak 3 puanla sahadan ayrılarak 2. sıraya yerleşip lider Galatasaray ile puan farkını 1'e indirmek amacında. Tüm planların galibiyet üzerine yapıldığı Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ve yönetimin oyunculara güveni tam. Öte yandan evindeki lig maçlarına kötü başlayan Beşiktaş, son 4 karşılaşmayı kazanmayı başardı.
ABOUBAKAR VE JOSEF YOK
Kendi sahasındaki ilk maçta Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan ve Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen siyah- beyazlı takım sırasıyla Yeni Malatya'yı 1-0, Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0 ve BB Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti. Kara Kartal'da can sıkıcı konu ise iki önemli eksik... Annesinin vefatı nedeniyle bugün Kamerun'a gidecek olan forvet Vincent Aboubakar Sivasspor maçında görev alamayacak. Sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edilen orta saha Josef de Souza da mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlıkları henüz geçmeyen Gökhan Töre ile Adem Ljajic de takımlarını bugün yalnız bırakacak. (Fotomaç)
BEŞİKTAŞ-SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Atiba, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Larin
Sivasspor: Samassa, Caner, Camara, Uğur, Ziya, Hakan, Robin, Fajr, Claudemir, Yasin, Gradel
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