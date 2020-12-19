19 Aralık 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Larin’in hasreti bitti

Larin’in hasreti bitti
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.12.2020

Bu sezon alkış toplayan Larin gol orucunu Tarsus'la oynanan kupa maçında bozdu. Fenerbahçe derbisinde gören Kanadalı, Kasımpaşa maçını kaçırmış, Alanya'da ise suskun kalmıştı. 25 yaşındaki yıldız fileleri sarsarak bu sezon 7. golünü attı.

Bu sezon alkış toplayan Larin gol orucunu Tarsus'la oynanan kupa maçında bozdu. Fenerbahçe derbisinde gören Kanadalı, Kasımpaşa maçını kaçırmış, Alanya'da ise suskun kalmıştı. 25 yaşındaki yıldız fileleri sarsarak bu sezon 7. golünü attı. İyi bir takım olduklarını aktaran Larin, "Hedefimiz kupayı kazanmak" diye konuştu.

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