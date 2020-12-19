Beşiktaş'ta Larin’in hasreti bitti

Bu sezon alkış toplayan Larin gol orucunu Tarsus'la oynanan kupa maçında bozdu. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Kanadalı, Kasımpaşa maçını kaçırmış, Alanya'da ise suskun kalmıştı. 25 yaşındaki yıldız fileleri sarsarak bu sezon 7. golünü attı.

Bu sezon alkış toplayan Larin gol orucunu Tarsus'la oynanan kupa maçında bozdu. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Kanadalı, Kasımpaşa maçını kaçırmış, Alanya'da ise suskun kalmıştı. 25 yaşındaki yıldız fileleri sarsarak bu sezon 7. golünü attı. İyi bir takım olduklarını aktaran Larin, "Hedefimiz kupayı kazanmak" diye konuştu.

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