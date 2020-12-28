Dorukhan Toköz'den Beşiktaş'a rest! İşte o detay
Beşiktaş'ta transferi en çok merak edilen isimlerin başında gelen Dorukhan Toköz için flaş bir gelişme yaşandı. İşte o detay...
Sözleşmesi sezon sonu bitecek Dorukhan, Fikret Orman'dan söz aldı ve bu yüzden imza atmıyor.
Yıldız oyuncunun yeni sözleşmede yıllık 1.5 milyon euro'da direttiği ve bu yüzden siyah-beyazlılarla sözleşmesini uzatmadığı öğrenildi.
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ile sözleşme restleşmesi sürüyor. Sezon sonunda siyah-beyazlılar ile sözleşmesi sona erecek
oyuncunun yeni sözleşmeye henüz imza atmamasının nedeni ortaya çıktı.
Dorukhan'ın henüz Kartal'a imza atmamasının nedeni eski Başkan Fikret Orman'dan aldığı söz. Orman'ın Dorukhan'a yeni sözleşme için yıllık 1.5 milyon euro garantisi verdiği öğrenildi.
Ahmet Nur Çebi'nin ise bu rakama çıkmadığı ve görüşmelerin bu yüzden tıkandığı bildirildi.
Dorukhan'ın 1.5 milyon euro'da direttiği ve devre arasında tarafların bir kez daha masaya oturması bekleniyor. Beşiktaş Başkanı Çebi'nin bu rakama çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor.
Yıldız oyuncuyu Avrupa kulüplerinin yanı sıra F.Bahçe'de kadrosunda görmek istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona
erecek Dorukhan Toköz'ün devre arasında son kararını vermesi bekleniyor. (Takvim)
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