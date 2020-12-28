28 Aralık 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Dorukhan Toköz'den Beşiktaş'a rest! İşte o detay

Beşiktaş'ta transferi en çok merak edilen isimlerin başında gelen Dorukhan Toköz için flaş bir gelişme yaşandı. İşte o detay...

Dorukhan Toköz'den Beşiktaş'a rest! İşte o detay
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 Giriş Tarihi: 28.12.2020

Sözleşmesi sezon sonu bitecek Dorukhan, Fikret Orman'dan söz aldı ve bu yüzden imza atmıyor.

Dorukhan Toköz'den Beşiktaş'a rest! İşte o detay

Yıldız oyuncunun yeni sözleşmede yıllık 1.5 milyon euro'da direttiği ve bu yüzden siyah-beyazlılarla sözleşmesini uzatmadığı öğrenildi.

Dorukhan Toköz'den Beşiktaş'a rest! İşte o detay

'ta ile sözleşme restleşmesi sürüyor. Sezon sonunda siyah-beyazlılar ile sözleşmesi sona erecek
oyuncunun yeni sözleşmeye henüz imza atmamasının nedeni ortaya çıktı.

Dorukhan Toköz'den Beşiktaş'a rest! İşte o detay

Dorukhan'ın henüz 'a imza atmamasının nedeni eski Başkan Fikret Orman'dan aldığı söz. Orman'ın Dorukhan'a yeni sözleşme için yıllık 1.5 milyon euro garantisi verdiği öğrenildi.

Dorukhan Toköz'den Beşiktaş'a rest! İşte o detay

'nin ise bu rakama çıkmadığı ve görüşmelerin bu yüzden tıkandığı bildirildi.

Dorukhan Toköz'den Beşiktaş'a rest! İşte o detay

Dorukhan'ın 1.5 milyon euro'da direttiği ve devre arasında tarafların bir kez daha masaya oturması bekleniyor. Başkanı Çebi'nin bu rakama çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor.

Dorukhan Toköz'den Beşiktaş'a rest! İşte o detay

Yıldız oyuncuyu Avrupa kulüplerinin yanı sıra F.Bahçe'de kadrosunda görmek istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona
erecek 'ün devre arasında son kararını vermesi bekleniyor. (Takvim)

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