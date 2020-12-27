27 Aralık 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Tyler Boyd dönebilir

Tyler Boyd dönebilir
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.12.2020

Sezon başında yabancı kontenjanında yer açabilmek adına kadro dışı bırakılan , sezonun ikinci yarısında kadroya dahil edilebilir.

Sezon başında yabancı kontenjanında yer açabilmek adına kadro dışı bırakılan , sezonun ikinci yarısında kadroya dahil edilebilir. Boyd'un takıma monte edilmesinin ardından genç oyuncu Hasic'in başka bir takıma kiralık gitmesi de siyah-beyazlıların ligin ikinci devresine dair planları arasında.
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