Beşiktaş kulübü, Kamerunlu oyuncu Vincent Aboubakar'ın annesinin hayatını kaybettiği duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice Aboubakar'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Vincent Aboubakar'a, ailesine ve yakınlarına taziyelerimizi iletir, başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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