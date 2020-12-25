25 Aralık 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Aboubakar'ın acı günü!

Aboubakar'ın acı günü!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 Giriş Tarihi: 25.12.2020

'ın forveti ’ın annesi vefat etti.

'ın forveti 'ın annesi vefat etti.

Beşiktaş kulübü, Kamerunlu oyuncu Vincent Aboubakar'ın annesinin hayatını kaybettiği duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice Aboubakar'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Vincent Aboubakar'a, ailesine ve yakınlarına taziyelerimizi iletir, başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Ocak ayında bombalar patlayacak! İşte 3 büyüklerin gündemindeki isimler Ocak ayında bombalar patlayacak! İşte 3 büyüklerin gündemindeki isimler
Yalçın zirvede! Rakiplerini geride bıraktı Yalçın zirvede! Rakiplerini geride bıraktı
Maç sonrası flaş yorum! Bal gibi golü iptal etmesi... Maç sonrası flaş yorum! "Bal gibi golü iptal etmesi..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör