Hakem Atilla Karaoğlan'dan Sergen Yalçın'ı çıldırtan cevap! O konuşma ortaya çıktı
Son dakika Beşiktaş haberi: Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'ın Alanyaspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile maçın hakemi Atilla Karaoğlan arasında sert diyaloglar yaşandı. Karaoğlan'ın yanıan giden Yalçın kararlara tepki gösterirken, aldığı cevap sonrası çıldırdı. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarıyla yakaladığı galibiyet serisi lider Alanyaspor karşısında son bulurken siyah-beyazlılar karşılaşmanın hakemine büyük tepki gösterdi.
Sabah'ın haberine göre;Teknik direktör Sergen Yalçın, 90 dakikanın bitiş düdüğü ile birlikte oyun içinde de itirazlarda bulunduğu hakem Atilla Karaoğlan'ın yanına giderek sert ifadeler kullandı. Bu durum canlı yayında görüntülere de yansıdı. Yardımcı antrenör Murat Şahin, Yalçın'ı engellemeye çalışsa da fayda etmedi.
Karaoğlan'a kararları nedeniyle çıkışan deneyimli hoca, "İtiraz etme" cevabı alınca iyice sinirledi. "Benimle bu şekilde konuşma. Bir de kabadayılık mı yapıyorsun!" diyen Sergen Yalçın, Murat Şahin tarafından uzaklaştırılarak soyunma odasına götürüldü.
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