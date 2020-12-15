15 Aralık 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Hakem Atilla Karaoğlan'dan Sergen Yalçın'ı çıldırtan cevap! O konuşma ortaya çıktı

O konuşma ortaya çıktı! İşte Sergen Yalçın'ı çıldırtan cevap
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.12.2020

Son dakika haberi: Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'ın Alanyaspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından teknik direktör ile maçın hakemi Atilla Karaoğlan arasında sert diyaloglar yaşandı. Karaoğlan'ın yanıan giden Yalçın kararlara tepki gösterirken, aldığı cevap sonrası çıldırdı. İşte detaylar...

'ın Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarıyla yakaladığı galibiyet serisi lider Alanyaspor karşısında son bulurken siyah-beyazlılar karşılaşmanın hakemine büyük tepki gösterdi.

Sabah'ın haberine göre;Teknik direktör , 90 dakikanın bitiş düdüğü ile birlikte oyun içinde de itirazlarda bulunduğu hakem Atilla Karaoğlan'ın yanına giderek sert ifadeler kullandı. Bu durum canlı yayında görüntülere de yansıdı. Yardımcı antrenör , Yalçın'ı engellemeye çalışsa da fayda etmedi.

Karaoğlan'a kararları nedeniyle çıkışan deneyimli hoca, "İtiraz etme" cevabı alınca iyice sinirledi. "Benimle bu şekilde konuşma. Bir de kabadayılık mı yapıyorsun!" diyen Sergen Yalçın, Murat Şahin tarafından uzaklaştırılarak soyunma odasına götürüldü.

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