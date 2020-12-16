Kartallar taktik çalıştı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turunda Misli.com 2. Lig ekibi Tarsus İdman Yurdu ile 17 Aralık Perşembe günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah- beyazlılar, istasyon koşuları, pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı. Taktik programla devam eden idmanda oyuncular, sonraki bölümde yarı sahada çift kale maç oynadı. Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

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