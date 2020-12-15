25 bin dolar uçtu!

Beşiktaş'ın, Alanyaspor mağlubiyeti 3 puana değil 25'er bin dolara da mal oldu. Başkan Çebi Başakşehir, F.Bahçe, Kasımpaşa ve Alanya maçlarından alınacak 12 puana 50 bin dolar vadetmişti.

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Beşiktaş'ın, Alanyaspor mağlubiyeti 3 puana değil 25'er bin dolara da mal oldu. Başkan Çebi Başakşehir, F.Bahçe, Kasımpaşa ve Alanya maçlarından alınacak 12 puana 50 bin dolar vadetmişti. Bu maçlarda 10 puan alınması durumunda 40 bin dolar, 9 puan alınması durumunda ise 25 bin dolar prim vereceği sözü vermişti. Beşiktaş 4 maçlık periyottan 9 puan ayrıldı. Berabere kalamadıkları için 15 bin, galip gelemedikleri için 25 bin puanı ellerinin tersiyle etti. Çebi'nin söz verdiği 25 bin dolarlık primini yılbaşından önce vermesi bekleniyor.