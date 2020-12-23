23 Aralık 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kamp kadrosu açıklandı! 4 isim kafilede yok

Beşiktaş'ın A.Gücü maçı kadrosu açıklandı! 4 isim kafilede yok
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 23.12.2020 Giriş Tarihi: 23.12.2020

'in 14. haftasında deplasmanına konuk olacak 'ın maç kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda Adem Ljajc, Ajdin Hasic, ve Utku Yuvakuran kafilede yer almadı.

'in 14. haftasında ile yarın deplasmanda karşılaşacak 'ın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan ve Adem Ljajic kadroda yer almadı. Geçen hafta bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklanan Beşiktaş'ta kaleci Utku Yuvakuran da kadroda bulunmadı. Siyah-beyazlı ekibin kamp kadrosuna Ajdin Hasic de dahil edilmedi.

Akşam saatlerinde Ankara'ya gidecek Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Atakan Üner.

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