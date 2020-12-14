14 Aralık 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Aboubakar yetmedi

Aboubakar yetmedi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.12.2020

Kamerunlu golcü , Beşiktaş'ın tek sayısını attı. Ligdeki gol sayısını 6'ya yükselten Aboubakar, bunların 5'ini son 4 maçta attı.

Beşiktaş Alanya deplasmanında kaybetse de Kamerunlu forveti yine iş başındaydı. Maçın başından itibaren rakip kalede gol arayan 28 yaşındaki futbolcu 90. dakikada kazanılan penaltıyı ağlara gönderip 'ın tek sayısını kaydetti. Aboubakar böylece üst üste 4 maçta da gol atma başarısı gösterirken, ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti. Aboubakar, karşılaşma sonrası istekdiklerini yapamadıklarını söyledi. Usta krampon, "İlk yarı kötüydük. İkinci devre rakibin 10 kişi kalmasıyla baskımızı artırdık ama bu puan için yeterli olmadı. Gelecek haftadan itibaren yeni seri başlatmak istiyoruz" dedi.

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