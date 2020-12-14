Beşiktaş'ta Aboubakar yetmedi
Kamerunlu golcü Aboubakar, Beşiktaş'ın tek sayısını attı. Ligdeki gol sayısını 6'ya yükselten Aboubakar, bunların 5'ini son 4 maçta attı.
Beşiktaş Alanya deplasmanında kaybetse de Kamerunlu forveti Aboubakar yine iş başındaydı. Maçın başından itibaren rakip kalede gol arayan 28 yaşındaki futbolcu 90. dakikada kazanılan penaltıyı ağlara gönderip Kartal'ın tek sayısını kaydetti. Aboubakar böylece üst üste 4 maçta da gol atma başarısı gösterirken, ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti. Aboubakar, karşılaşma sonrası istekdiklerini yapamadıklarını söyledi. Usta krampon, "İlk yarı kötüydük. İkinci devre rakibin 10 kişi kalmasıyla baskımızı artırdık ama bu puan için yeterli olmadı. Gelecek haftadan itibaren yeni seri başlatmak istiyoruz" dedi.
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