14 Aralık 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Rosier Erzurumspor maçında yok

Rosier Erzurum’da yok
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.12.2020

'ın Sporting'den kiraladığı sağ beki Rosier cezalı duruma düştü. Portekizli futbolcu, bir pozisyonda rakibini çekince kart gördü. Tecrübeli oyuncu gelecek haftaki Erzurumspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

'ın Sporting'den kiraladığı sağ beki Rosier cezalı duruma düştü. Portekizli futbolcu, bir pozisyonda rakibini çekince kart gördü. Tecrübeli oyuncu gelecek haftaki Erzurumspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Öte yandan Rosier kart sonrası sinirli hareketlerine devam edince ikinci yarı başında oyundan alındı.

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