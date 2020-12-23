23 Aralık 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Resmen açıkladı! Talisca Beşiktaş'a gelecek mi?

Resmen açıkladı! Talisca Beşiktaş'a gelecek mi?
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 23.12.2020 Giriş Tarihi: 23.12.2020

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi , A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Takım Oyunu programına bağlanarak Anderson gündemine dair konuşan Kemal Erdoğan, "Talisca'yı herkes ister ama herhangi bir girişimimiz yok." ifadelerini kullandı. İşte Erdoğan'ın açıklamalarının tamamı...

Siyah beyazlıların eski oyuncusu Anderson , yaptığı paylaşımlarla Beşiktaşlı taraftarları bir hayli heyecanlandırmış ve Talisca geri mi dönüyor sorularını akıllara getirmişti.

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi , bu konuyla ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Takım Oyunu programına bağlanarak siyah beyazlıların gündemine dair konuşan Erdoğan, "Talisca'yı herkes ister. Talisca çok değerli oyuncu bize çok katkıda bulundu. Ancak herhangi bir girişimimiz yok" ifadelerini kullandı.

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