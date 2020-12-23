23 Aralık 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Kartal'dan Cenk harekatı! İşte transfer detayı

Kartal'dan Cenk harekatı! İşte transfer detayı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.12.2020

iddiaları İspanyol basınında da yankılanmaya başladı. Haberlerde “Ada’da tutunamayan Cenk, eski partneri ile iyi işler çıkarabilir” denildi.

Uzun süredir 'a döneceği konuşılan için artık İspanyol basını bile bu transferi sayfalarına taşımaya başladı. Todofichajes sitesi, siyah-beyazlıların 'a alternatif olacak bir ismi takıma kazandırmak için çalışmalara hız verdiğini duyurup o ismin de Cenk olduğunu öne sürdü. Haberde milli futbolcunun ocak ayında takıma katılacağının altı çizildi. "Türkler, 29 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için Everton'a teklif yaptı" denilirken, Aboubakar ve Cenk ikilisinin daha önce de birlikte oynadığı hatırlatıldı. "'de tutunamayan Tosun, eski partneri ile yine işler çıkarabilir" yorumu yapıldı. Ayrıca transferin satın alma opsiyonlu olacağı bilgisi paylaşıldı. Aboubakar, döndüğünde ilk kutlayan isimlerden biri Cenk Tosun olmuştu. (Fotomaç)
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