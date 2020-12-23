23 Aralık 2020, Çarşamba
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Ljajic'e İtalyan kancası! İşte o teklif
Serie A ekibi Genoa, 29 yaşındaki orta sahayı kiralamayı hedefliyor. Ljajic’e ödediği 6.5 milyon Euro’yu kurtarmak isteyen Beşiktaş’ın önceliği ise satmak. Ancak istenilen teklif gelmezse kiralama formülü gündeme gelebilir.
Beşiktaş'ta sakatlıktan dolayı sahalardan uzak kalan Adem Ljajic için devre arası kulüp arayışları başladı. 29 yaşındaki oyuncuya ödediği 6.5 milyon Euro bonservisten minimum zarar etmek isteyen Beşiktaş yönetimi, kiralık için nabız yoklayan kulüplere "Önceliğimiz bonservisle satış" yanıtını verdi. 5 milyon Euro değer biçilen yıldız futbolcuya istenilen teklifin gelmemesi halinde 3.2 milyon Euro'luk maaşının yarısından kurtulmak ve yabancı kontenjanında da yer açılması için gidişine onay verilecek. Kariyerinin büyük bölümünü İtalya'da geçiren ve Roma, Inter, Fiorentina ile Torino formaları giyen oyuncu için yine Serie A'dan yakın ilgi var. Arap ülkelerinin tekliflerini kabul etmeyen Boşnak asıllı futbolcu da kariyerini Avrupa'da sürdürmek isterken, İtalyan ekibi Genoa'nın gündemine girdiği kaydedildi. Ligde 19. olan Genoa'nın devre arası kadrosunu güçlendirmek için Ljajic'i kiralamak istediği belirtildi. Ancak Genoa'nın henüz Beşiktaş ile resmi temas kurmadığı ifade edildi. Ljajic'in sözleşmesi 2022 Haziran'da bitecek. (Sabah)
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