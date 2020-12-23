23 Aralık 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Rıdvan Yılmaz fark yaratıyor! İlk 5'e girdi

Rıdvan fark yaratıyor! İlk 5'e girdi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.12.2020

'ta göstermiş olduğu performans ile taraftlı tarafsız herkesin takdirini kazanan , dünyanın geleceği en parlak " altı sol bekleri" listesinde yer aldı.

'ın genç yıldız adayı dünyanın geleceği en parlak " altı sol bekleri" listesinde yer aldı. Fransızlar tarafından U-19 oyuncuları için hazırlanan listede Rıdvan Yılmaz'ın ismi dikkat çekti. En potansiyelli sol bekler listesinin zirvesinde Wolves'un Cezayir asıllı Fransız sol beki Ait Nouri yer aldı. Sportig'ten Nuno Mendes'in ikinci olduğu listede, Köln'den Katterbach 3'üncü ve Legia'dan Karbownik 4. gösterildi. Bu isimlerin ardından Rıdvan Yılmaz ise 5. sırada yer aldı. (Fotomaç)
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