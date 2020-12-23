23 Aralık 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta 3 ismin kaderi belli oluyor! Ya ayrılık ya fesih

3 ismin kaderi belli oluyor! Ya ayrılık ya fesih
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 23.12.2020 Giriş Tarihi: 23.12.2020

’ta Lens, Mirin ve ’a devre arası takım bulunamazsa sözleşmeleri feshedilecek.

Sezon başında kadro dışı bırakılan Isimat-Mirin, ile devamında da Rio Ave maçı sonrası takımdan uzaklaştırılan sorununu çözmek adına yönetim çalışmalar yapıyor. Maliyetleri 4.5 milyon Euro'yu bulan ve yabancı kontenjanının da fazlasıyla aşılmasına neden olan üç isme kulüp bulmaları ve ayrılmaları iletildi. Ancak üç futbolcu da yüksek maaşları sebebiyle ayrılığa sıcak bakmazken, siyah-beyazlı yönetim bu üçlüye kulüp arıyor. Şayet devre arası teklif alınamaz ya da futbolcular olası teklifleri kabul etmezse sözleşme feshi için orta yol aranacak. (Sabah)
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