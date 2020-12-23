23 Aralık 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Avrupa'da zirveye oynuyor! İşte o istatistik

Kartal Avrupa'da zirveye oynuyor! İşte o istatistik
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.12.2020

, 'de kaydettiği 25 golle Avrupa devleri ile yarışıyor. Siyah-beyazlılar son 5 karşılaşmada attığı 15 golle adeta hücum patlaması yaşıyor. İşte o istatistikler...

Süper Lig'de attığı 25 golle zirveye yerleşen , son 5 maçta tam 15 gol kaydetti. , üst düzey hücum performansıyla çıkışa geçerken bu alanda Avrupa'nın da en iyileri arasında yer aldı. Avrupa'nın 10 büyük ligi İngiltere, , , , , , Portekiz, , ile kıyaslandığında Beşiktaş'ı son 5 maçta geçen sadece tek bir kulüp var o da 19 gol atan Hollanda ekibi Ajax. Bu liglerde siyah-beyazlılarla aynı rakama sahip olan devleri , M. United ve Belçika'dan Genk, Beşiktaş'la birlikte 2. sırayı paylaşıyor. Siyah-beyazlılarda 11 farklı oyuncunun gol atması da dikkat çekiyor. (Fotomaç)
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