23 Aralık 2020, Çarşamba
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Beşiktaş Avrupa'da zirveye oynuyor! İşte o istatistik
Beşiktaş, Süper Lig'de kaydettiği 25 golle Avrupa devleri ile yarışıyor. Siyah-beyazlılar son 5 karşılaşmada attığı 15 golle adeta hücum patlaması yaşıyor. İşte o istatistikler...
Süper Lig'de attığı 25 golle zirveye yerleşen Beşiktaş, son 5 maçta tam 15 gol kaydetti. Kartal, üst düzey hücum performansıyla çıkışa geçerken bu alanda Avrupa'nın da en iyileri arasında yer aldı. Avrupa'nın 10 büyük ligi İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, Hollanda, Portekiz, Belçika, Rusya ile Türkiye kıyaslandığında Beşiktaş'ı son 5 maçta geçen sadece tek bir kulüp var o da 19 gol atan Hollanda ekibi Ajax. Bu liglerde siyah-beyazlılarla aynı rakama sahip olan İngiltere Premier Lig devleri Liverpool, M. United ve Belçika'dan Genk, Beşiktaş'la birlikte 2. sırayı paylaşıyor. Siyah-beyazlılarda 11 farklı oyuncunun gol atması da dikkat çekiyor. (Fotomaç)
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