Beşiktaş'ta Aboubakar durmuyor! Son 5 maçı boş geçmedi
Kamerunlu oyuncu Aboubakar son 5 maçını boş geçmedi. Ligin en skorer ismi olan Aboubakar, 8 golün 7’sini bu maçlarda attı. Beşiktaş için 4 sezon sonra ‘kral’ çıkarma umudu arttı.
Sezona tutuk başlamasına rağmen sonradan açılan Vincent Aboubakar, performansıyla parmak ısırtmaya devam ediyor. Ligde 8 gole ulaşıp gol krallığında zirveye çıkan Kamerunlu forvet, forma giydiği son 5 maçta da gol atma başarısı gösterdi. Abou, söz konusu 8 golün 7'sini bu süreçte kaydetti. Müthiş çıkışıyla taraftarın aklına 'Gol kralı olabilir mi?' sorusunu getiren 28 yaşındaki futbolcu, bu formunu devam ettirmesi halinde krallık için iddialı durumunu koruyabilecek.
Beşiktaş, en son dört sezon önce 26 gol atan Alman oyuncu Mario Gomez ile takımdan gol kralı çıkarmış ve aynı sezonu şampiyon tamamlamıştı. Öte yandan Beşiktaş için elinden geleni yaptığını kaydeden Aboubakar, "Hala yüzde yüz hazır değilim. Daha yapacağım çok iş var" diye konuştu.
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