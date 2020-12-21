Ghezzal: Sabırla oynayıp kazandık

Vida'nın golünde gol pasını veren Ghezzal, 8 maçtaki asist sayısını 4'e çıkardı. Her maç performansını daha da yükselten Cezayirli futbolcu, otoritelerden tam not aldı.

Vida'nın golünde gol pasını veren Ghezzal, 8 maçtaki asist sayısını 4'e çıkardı. Her maç performansını daha da yükselten Cezayirli futbolcu, otoritelerden tam not aldı. Yıldız oyuncu karşılaşma sonrası, "Maçın önemini biliyorduk. Birlikte oynadık ve başardık. Zor maçtı. İlk golü bulana kadar zorlandık. Sabırlıydık. Topu kaybettiğimiz yerde direkt baskı yaptık ve bu şekilde kazandık" diye konuştu.

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