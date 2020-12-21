21 Aralık 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Ghezzal: Sabırla oynayıp kazandık

Ghezzal: Sabırla oynayıp kazandık
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.12.2020

Vida'nın golünde gol pasını veren Ghezzal, 8 maçtaki asist sayısını 4'e çıkardı. Her maç performansını daha da yükselten Cezayirli futbolcu, otoritelerden tam not aldı.

Vida'nın golünde gol pasını veren Ghezzal, 8 maçtaki asist sayısını 4'e çıkardı. Her maç performansını daha da yükselten Cezayirli futbolcu, otoritelerden tam not aldı. Yıldız oyuncu karşılaşma sonrası, "Maçın önemini biliyorduk. Birlikte oynadık ve başardık. Zor maçtı. İlk golü bulana kadar zorlandık. Sabırlıydık. Topu kaybettiğimiz yerde direkt baskı yaptık ve bu şekilde kazandık" diye konuştu.

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