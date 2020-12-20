20 Aralık 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş 84-77 Büyükçekmece Basketbol (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Beşiktaş galibiyete kanatlandı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.12.2020

ING Süper Ligi'nin 13. haftasında sahasında Büyükçekmece Basketbol ile karşılaştı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 84-77 kazandı.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar, ligdeki 6. galibiyetini elde etti. Bir maçı eksik Büyükçekmece ise 7. yenilgisini yaşadı.

Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelede ilk periyodu , 21-17 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte daha etkili bir oyun sergileyen siyah-beyazlı ekip, farkı açtı. Beşiktaş, boyalı alandan ve dış atışlardan ürettiği sayılarla soyunma odasına 43-28 önde gitti.

Maçın ikinci yarısında farkı azaltmaya çalışan Büyükçekmece Basketbol karşısında skor üretmeye devam eden siyah-beyazlı ekip, son çeyreğe 65-49 üstün girdi.

Mücadelenin son periyodunda Büyükçekmece Basketbol farkı tek hanelere indirse de skordaki üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş, salondan 84-77 galip ayrıldı.

Sergen Yalçın maç öncesi konuştu! haberin devamı

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