20 Aralık 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş BB Erzurumspor maçında Domagoj Vida'dan muhteşem gol!

Yok artık Vida! Öyle bir gol attı ki...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.12.2020

'in 13. hafta maçında sahasında BB 'u konuk etti. Rakibini 4-0'la geçen siyah-beyazlılarda , karşılaşmanın 3. golünü kaydederken, attığı golle parmak ısırttı. | Son dakika Beşiktaş (BJK) haberleri

, 'in 13. haftasında BB 'u konuk etti. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta siyah-beyazlılar, ikinci devrede adeta coştu.

Üst üste goller bulan Kartal'da özellikle 'nın attığı gol büyük yankı uyandırdı. Beşiktaş'ın maçtaki üçüncü golünü kaydeden Hırvat futbolcunun gol vuruşundaki estetik hareketi, Zlatan Ibrahimovic'i anımsattı.

İşte o pozisyon:

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

Kartal ikinci yarıda kanatlandı! haberin devamı

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