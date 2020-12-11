11 Aralık 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Dorukhan Toköz'den Beşiktaş kararı!

Dorukhan'dan Beşiktaş kararı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.12.2020

Beşiktaş yönetimi, yeni sözleşme teklifini kabul etmemesi halinde Dorukhan Toköz'ü devre arasında göndermeyi düşünüyor. Dorukhan'ın ise, "Türkiye'de kalırsam sadece Beşiktaş. Ancak anlaşamazsak yurt dışına gideceğim!" dediği öğrenildi.

Beşiktaş'ta gündem Dorukhan Toköz'le sözleşme yenilenmesi. Bu hafta başlayan görüşmelerde gelecek hafta sonuna kadar bir imzanın atılması bekleniyor. Aksi bir durumda yönetim Dorukhan'ı devre arasında ya satmayı, ya da takasla göndermeyi düşünüyor. Ancak Dorukhan'ın verdiği bir söz var: Türkiye'de kalırsam sadece Beşiktaş. Ancak anlaşamazsak yurt dışına gideceğim! Siyah-beyazlı yönetimin Dorukhan'ın önümüzdeki hafta sözleşme uzatacağına inanıyor.
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