19 Aralık 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kulübeye

Ersin Destanoğlu kulübeye
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.12.2020

Ligde Gaziantep deplasmanında gördükten sonra formasını Utku'ya kaptıran kaleci Ersin Destanoğlu, Tarsus maçında 11'deydi. Kalesine gelen 2 isabetli şuttan 1'ini yiyen 19 yaşındaki file bekçisinin yarınki Erzurum maçında yeniden kulübeye dönmesi bekleniyor.

Ligde Gaziantep deplasmanında gördükten sonra formasını Utku'ya kaptıran kaleci Ersin Destanoğlu, Tarsus maçında 11'deydi. Kalesine gelen 2 isabetli şuttan 1'ini yiyen 19 yaşındaki file bekçisinin yarınki Erzurum maçında yeniden kulübeye dönmesi bekleniyor.

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