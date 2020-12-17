17 Aralık 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılacak ilk isim belli oldu!

Süper Lig'de iyi bir ivme yakalayan ve son maçta lider Alanyaspor'a yenilen Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Beşiktaş'ta takımdan ilk ayrılacak isim belli oldu. İşte o isim ve detaylar...

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılacak ilk isim belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 Giriş Tarihi: 17.12.2020

'de son olarak Aytemiz 'la deplasmanda karşı karşıya gelen , sahadan 2-1 mağlup ayrılarak zirve yarışında yara aldı.

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılacak ilk isim belli oldu!

Siyah-beyazlılarda teknik direktör , ocak ayı dönemine yaklaşılırken takımdaki oyuncularla ilgili raporunu da hazırlıyor.

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılacak ilk isim belli oldu!

Devre arasında takımdan gönderilecek ilk isim de netleşiyor...

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılacak ilk isim belli oldu!

'ın dönemi kapandığında adı liste dışı kalacaklar arasında yer alan ancak taraftar baskısı ve uzun değerlendirmeler sonucu kadroda tutulan Ajdin Hasic'in devre arası kiralık olarak gönderilmesi gündemde...

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılacak ilk isim belli oldu!

Sabah'ta yer alan habere göre 19 yaşındaki oyuncu için kulüplerine öncelik verildiği kaydedildi.

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılacak ilk isim belli oldu!

Boşnak futbolcu 2 hafta arayla 2 kez corona virüsüne yakalandığı için maçları kaçırmıştı.

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