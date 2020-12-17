Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılacak ilk isim belli oldu!
Süper Lig'de iyi bir ivme yakalayan ve son maçta lider Alanyaspor'a yenilen Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Beşiktaş'ta takımdan ilk ayrılacak isim belli oldu. İşte o isim ve detaylar...
Süper Lig'de son olarak Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş, sahadan 2-1 mağlup ayrılarak zirve yarışında yara aldı.
Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, ocak ayı transfer dönemine yaklaşılırken takımdaki oyuncularla ilgili raporunu da hazırlıyor.
Devre arasında takımdan gönderilecek ilk isim de netleşiyor...
Sabah'ta yer alan habere göre 19 yaşındaki oyuncu için Süper Lig kulüplerine öncelik verildiği kaydedildi.
Boşnak futbolcu 2 hafta arayla 2 kez corona virüsüne yakalandığı için maçları kaçırmıştı.
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