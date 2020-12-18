18 Aralık 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Talisca'nın Beşiktaş paylaşımına yönetimden tepki!

Bir dönem Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla taraftarların kalbinde büyük yer edinen Talisca, son dönemlerde sık sık Beşiktaş ile ilgili paylaşımlar yapıyor ve taraftarlara umut saçıyordu. Yıldız futbolcu Talisca'ya Beşiktaş yönetimi tepki gösterdi.

Talisca'nın Beşiktaş paylaşımına yönetimden tepki!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 Giriş Tarihi: 18.12.2020

'ın eski yıldızı Anderson , son dönemlerde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırmıştı.

Talisca'nın Beşiktaş paylaşımına yönetimden tepki!

'ta oynadığı 2017-18 sezonundaki performansıyla hafızalara kazınan ve gittiği günden bu yana geri dönüşü konuşulan Anderson 'nın amacı ortaya çıktı...

Talisca'nın Beşiktaş paylaşımına yönetimden tepki!

Sabah'ta yer alan habere göre Brezilyalı oyuncunun bunu takipçi sayısını 1 milyona yükseltmek için yaptığı ifade edildi. yönetimi ise bu duruma sert tepki gösterdi.

Talisca'nın Beşiktaş paylaşımına yönetimden tepki!

Çin'in Guangzhou takımına 2 sezon önce 25 milyon Euro maliyetle olan ve yıllık 8 milyon euro maaş alan 26 yaşındaki futbolcunun mevcut şartlarda 'a dönüşü imkansız.

Talisca'nın Beşiktaş paylaşımına yönetimden tepki!

Siyah-beyazlı yönetim ise bu konuda, " yaptığı paylaşımlarla taraftarımızı heyecanlandırıyor ama işin gerçeği biz onun kazandığı paraları ödeyemeyiz. Bizim şartlarımızda 1.5 milyon euro'ya oynayacaksa buyursun gelsin. Ancak kendisinin böyle bir talebi yokken sürekli olarak üzerinden reklam yapması, taraftarımıza oynaması doğru değil. Bizi de zor durumda bırakıyor" ifadelerini kullandı.

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